Direction l’Artsakh ! Aujourd’hui, c’est un deuxième container d’aide humanitaire de 76 m3, soit 40 tonnes, qui quitte Bourg-lès-Valence pour être acheminé par la route directement à Stepanakert. D’ici une quinzaine de jours, le maire de Chouchi, Artsvik Sarkissian, sera présent sur place, notamment pour la répartition des dons aux réfugiés.

À l’intérieur de ce container, on y retrouve un lot important de vêtements neufs, de couvertures polaires neuves, de jouets, qui seront offerts aux enfants à l’occasion du Noël arménien, le 6 janvier prochain, ainsi que des vêtements, électroménager, literie, linge de maison, matériels de cuisine, draps, serviettes, couvertures, fournitures scolaires, matelas, radiateurs électriques…

La récolte de dons a été stoppée depuis un certain temps mais les généreux donateurs continuent à apporter leurs dons. Aujourd’hui, la collecte a atteint les 160 tonnes ! D’ici quelques mois, deux containers partiront de Bourg-lès-Valence, soit quatre containers au total.

Un grand merci aux associations et aux nombreux bénévoles ainsi qu’à l’entreprise Demenagements Delacquis Contini

, fournisseur des cartons pour le conditionnement des dons.

Plus que jamais, Bourg-lès-Valence est une ville solidaire et généreuse envers nos amis de l’Artsakh !