Bakou met à jour les données sur ses pertes

Le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a mis à jour mardi les données sur le nombre de soldats tués pendant la seconde guerre du Karabakh. Leur nombre était de 2823 personnes. Dans le même temps, une recherche est en cours pour 30 personnes disparues.

"Nous présentons pour votre information des photos, noms, prénoms, informations sur les grades militaires et la date de naissance de 2823 militaires des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan qui sont morts en martyrs dans la guerre patriotique et ont été enterrés avant le 28 décembre. Un travail est en cours pour rechercher plus de 30 militaires portés disparus et identifier plus de 50 personnes, dont l’identité n’a pas été établie », a indiqué le service de presse du ministère azéri de la Défense.