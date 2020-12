Les militaires du contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabagh ont commencé à suivre des cours d’entraînement au combat

Les militaires des unités du contingent russe de maintien de la paix dans le Haut-Karabagh ont commencé à suivre des cours d’entraînement au combat sur les polygones « Stepanakert » et « Mardakertski ».



Au cours de la formation au tir, les militaires ont tiré sur divers types de cibles à partir de fusils d’assaut et de mitrailleuses, de fusils de sniper, de lance-grenades antichars, ainsi que de véhicules blindés de transport de troupes BTR-82A.



En outre, les soldats de la paix russes ont effectué des exercices de lancement de grenades. Les militaires ont lancé des grenades sur des cibles.



Malgré le service 24 heures sur 24 des soldats de la paix russes aux postes d’observation, le commandement du contingent russe de maintien de la paix a prévu des cours sur les principaux types d’entraînement au combat, y compris tactique, tactique-spécial, tir, ainsi que la conduite de véhicules de combat et d’autres équipements automobiles spéciaux.



Au total, environ 200 militaires russes ont participé à l’entraînement au combat, plus de 20 unités d’équipement militaire et spécial ont été impliquées.