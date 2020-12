Après une rencontre avec Pachinian, deux dirigeants d’opposition redemandent sa démission

Les dirigeants des deux partis d’opposition représentés au parlement arménien ont rencontré le Premier ministre Nikol Pashinian et ont réitéré leurs demandes de démission hier.

« J’ai dit au Premier ministre ce que j’avais expliqué publiquement : sa démission est nécessaire pour sortir le pays de cette situation. C’est la seule issue », a déclaré aux journalistes Gagik Tsarukian, le chef du Parti Arménie prospère (BHK), après sa rencontre avec Pashinian qui s’est tenue dans le bâtiment du parlement arménien.

« Ma position n’a pas changé », a commenté Tsarukian, ajoutant que Pashinian doit démissionner « dès que possible. »

Edmon Marukian, le chef du LHK, a affirmé qu’il avait également insisté sur cela lors de sa rencontre avec le Premier ministre lors d’un entretien séparé. Il a confié qu’ils ne sont parvenus à aucun terrain d’entente sur la façon de mettre fin à la crise politique dans le pays.

Pashinian n’a pas fait de déclaration publique après ses entretiens avec les deux leaders parlementaires de l’opposition.

Les pourparlers ont eu lieu trois jours après qu’il se soit déclaré prêt à organiser des élections législatives anticipées et à discuter de leurs modalités pratiques avec l’opposition arménienne. L’offre a été rejetée par une coalition de 17 partis d’opposition, dont le BHK de Tsarukian, qui organisent des manifestations antigouvernementales depuis le cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabakh le 10 novembre.

Dans un communiqué du week-end, le mouvement d’opposition a de nouveau exigé que Pashinian cède le pouvoir à un gouvernement intérimaire qui organiserait de nouvelles élections dans un délai d’un an.

Le LHK ne fait pas partie de la coalition d’opposition qui tente de renverser Pashinian par des manifestations de rue. Mais il veut aussi que Pashinian démissionne avant la tenue d’élections anticipées.

Le Premier ministre, qui rejette les demandes de l’opposition, n’a pas encore commenté les dates possibles des élections.

« Les élections doivent avoir lieu le plus tôt possible et elles sont nécessaires à tout le monde, y compris aux autorités », a commenté Alen Simonian, un membre éminent de l’alliance Mon pas de Pashinian. « Quant aux délais, ils dépendent de diverses solutions politiques et techniques qui doivent être convenues avec nos partenaires. »

Marukian a averti à cet égard que lui et son parti essaieraient de bloquer la conduite de tels scrutins si Pashinian continue de rejeter les demandes de l’opposition. « Ce parlement ne peut être dissous sans [le consentement de] LHK et de Arménie prospère », a-t-il assuré.