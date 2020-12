Les soldats de la paix russes ont donné des cadeaux du Nouvel An aux élèves de deux écoles de la ville de Stepanakert

À la veille du Nouvel an, les militaires russes du centre de gestion des opérations de maintien de la paix ont mené une action humanitaire dans les écoles n ° 2 et n ° 12 de la ville de Stepanakert.



Au cours de l’action humanitaire, les soldats de la paix russes ont remis aux élèves des sacs à dos, des fournitures de bureau, ainsi que des sets de bonbons.



Chaque sac à dos contient des stylos, des crayons de couleur, des albums de dessin, des cahiers, des marqueurs et des agendas. Les soldats de la paix russes ont remis des cartes postales avec des souhaits du Nouvel An et des félicitations.



Les soldats de la paix russes ont déjà mené des actions similaires dans plusieurs écoles du Haut-Karabagh.