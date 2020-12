Le Premier ministre russe a adressé un message de félicitations au Premier ministre

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a adressé un message de félicitations au Premier ministre Nikol Pashinyan.

« Cher Nikol Vovaevich,

Je vous félicite sincèrement à l’occasion du Nouvel An et de Noël !

Au cours de l’année écoulée, les relations arméno-russes, fondées sur les principes d’amitié, de partenariat et d’alliance, ont connu un développement dynamique. Des progrès ont été accomplis sur les grands projets communs. La coopération d’intégration au sein de l’Union économique eurasienne a été renforcée.

Je suis convaincu que la coopération multiforme entre la Russie et l’Arménie continuera de se renforcer en 2021. J’estime qu’il est important d’assurer une coopération efficace dans la reconstruction post-conflit du Haut-Karabakh.

Je vous souhaite, cher Nikol Vovaevich, bonne santé et prospérité et à tous les citoyens de l’Arménie fraternelle - paix et prospérité. »

ARMENPRESS