Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations à Nikol Pashinyan à l’occasion du Nouvel An

Le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé un message de félicitations au Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion du Nouvel An et de Noël.

"Cher Nikol Vovaevich,

Veuillez accepter mes plus sincères félicitations à l’occasion du Nouvel An et de Noël.

L’année dernière a été très difficile et je veux espérer que les défis qu’elle a apportés resteront du passé. Il est important que nous ayons été pleinement convaincus de l’importance de relations amicales et alliées entre nos pays.

Je suis convaincu que la poursuite du développement des relations multiformes arméno-russes est conforme aux intérêts fondamentaux de nos peuples frères, et s’inscrit dans le cadre de la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région transcaucasienne.

Je vous souhaite, à vous, à votre famille et à vos proches, bonne santé et prospérité, ainsi qu’à tous vos compatriotes - bonheur et prospérité. "

ARMENPRESS