120 tonnes d’aide humanitaire distribuées en Arménie

Plus de 60 tonnes d’aide humanitaire ont déjà été acheminées en Arménie avec 4 avions humanitaires affrétés par le Centre de crise et de soutien du Ministère français des affaires étrangères suite à la décision du Président de la République. 40 tonnes de cette aide ont été collectées par la Fondation Aznavour grâce à l’unité, à la solidarité et au travail acharné de 50 organisations et des centaines de bénévoles. Avec 18 points de récolte déployés en France et en Suisse, 11 chaînes de distribution sur l’ensemble du territoire Arménien et du Haut-Karabakh, 12 000 réfugiés ont bénéficié de produits de première nécessité.

Le 12 novembre, le président Emmanuel Macron a reçu au palais de l’Élysée des personnalités et des organisations humanitaires de la communauté arménienne pour affirmer le soutien de la France à l’Arménie et à l’Artsakh après l’annonce du cessez-le-feu.

Les organisations humanitaires suivantes ont participé à cette réunion : le Fonds Arménien de France (représenté par Bedros Terzian, président du Fonds) ; la Fondation Aznavour (représentée par Kristina Aznavour, PDG de la Fondation) et l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB) France (représentée par Nadia Gortzounian, présidente de l’Union). Youri Djorkaeff, Nicolas Aznavour, André Manoukian, Stéphane Hasbanian et Anouche Dzagoyan ont également participé à la réunion.

À cette occasion, le chef de l’Etat a réaffirmé « l’amitié historique » entre la France et l’Arménie. « Dans cette période difficile, la France est aux côtés de l’Arménie », a-t-il déclaré. Outre l’envoi d’une mission médicale en Arménie, le président de la République a également annoncé la fourniture d’aide humanitaire à l’Arménie via un avion cargo et la poursuite de la coopération franco-arménienne dans le domaine de la santé. Après les premières actions d’urgence impliquant l’envoi de chirurgiens et de fournitures médico-chirurgicales en Arménie, plusieurs vols humanitaires ont été organisés.

Un premier avion cargo affrété par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est arrivé à Erevan le 22 novembre. Il transportait des dons divers provenant des autorités françaises : du matériel médical d’urgence, et notamment une station médicale mobile permettant la prise en charge de 500 personnes, ainsi que des couvertures et des kits d’hygiène à distribuer aux personnes touchées par le conflit.

Le 27 novembre, un deuxième avion d’aide humanitaire est arrivé en Arménie, avec à son bord, une délégation représentée par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État de la France, Eric Chevallier, directeur du Centre de crise et de soutien, Kristina Aznavour, PDG de la Fondation Aznavour, Youri et Denis Djorkaeff, Stéphane Hasbanian, l’équipe des « Electriciens sans frontières », des journalistes français et d’autres délégués. Ce vol affrété par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, transportait des dons collectés par la Fondation Aznavour et du fret humanitaire fourni par des organisations caritatives et des fondations d’entreprise.

Le 11 décembre, le troisième avion a atterri en Arménie, amenant des fournitures d’aide humanitaire (fauteuils roulants, brancards, marcheurs, matériel médical, masques, médicaments, kits de soins, vêtements) collectées par la Fondation Aznavour en France et en Suisse ; des kits d’hygiène et couettes confiées par la Fondation Véolia à la Fondation Aznavour pour être distribués ; ainsi que des fournitures scolaires de l’UNICEF réceptionnées par leur représentation en Arménie.

Le 18 décembre, le 4e vol d’aide humanitaire a atterri à Erevan, transportant à son bord la cargaison de la Fondation Aznavour (fauteuils roulants, vêtements pour l’hiver, médicaments) et celle d’autres associations arméniennes.

Le prochain avion humanitaire pour l’Arménie a été programmé le 5 Janvier 2021, transportant à son bord des vêtements de protection de sécurité civile, des vêtements pour enfants et du matériel médical.

En plus de l’aide humanitaire envoyée par avion, la Fondation Aznavour a collecté plus de 80 tonnes de matériel supplémentaire. Cette cargaison sera transportée en Arménie par voie maritime et terrestre au début de l’année 2021. Au total, la Fondation Aznavour avec ses partenaires, auront récolté et distribué plus de 120 tonnes de matériel humanitaire dans le cadre de cette opération.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les parties impliquées : le président de la République française, le Centre de crise et de soutien, l’ambassade de France en Arménie, toutes les organisations et individus qui ont participé à la collecte et à l’envoi de l’aide humanitaire. Nous espérons que les défis existants seront surmontés grâce à l’unité et à la solidarité.

Ces actions humanitaires ont ou pu être réalisées grâce à l’engagement de : la Fondation Véolia, les Electriciens sans frontières, l’UNICEF, la Croix Bleue des Arméniens de France, l’ASPA, l’ACABA, l’AGENK, l’AGUMP, l’UA CE, le Centre armenien de Genève, l’UMAF Lyon, la communauté Arménienne de Ticino, SAHB Hilfsmittelberatung, REHA Rheinfelden, “Bénévoles pour l’humanité”, la Maison de la culture arménienne de Grenoble, l’association “Unité pour les Arméniens”, l’association “Sassoun”, l’Association “Enfants d’Arménie”, la Mairie de Clamart, la Mairie de Marseille, Décathlon, la ville du Plessis-Robinson, la compagnie logistique “Ani déménagement”, la maison de la culture Arménienne d’Alfortville, la fondation “Elise Care”, l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Meditraining, LHD Groupe France, Aide Actions Internationales Pompiers, Résidence Sainte Bernadette, Tempolog, Levis, Sud Express, Municipalité d’Arnouville, l’Union Franco-Arménienne de la Nouvelle Aquitaine, l’association Chiloe, l’AgurArménie de Biarritz, “Dons solidaires”, le Club franco-arménien d’Antony, les centres de collecte à Arnouville, Alfortville, Issy-les-Moulineux, “DiaspoHay”, la Famille Bedoian, Stéphane Hasbanian, Youri et Denis Djorkaeff, Josephe Arakel, Elise Boghossian, David Perrier, Arax Der-Kevorkian, Hasmik Poladian, Julietta Hovhanessian, Jean-Luc Messager, Sylvie Moretti, Hayk Arakélian, Benjamin Mouquet Findikian, Hratch et Agop Kirmizyan, Arthur Garabedian et biens d’autres.