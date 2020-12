Armen Abazyan, le directeur du Service de Sécurité nationale d’Arménie est en visite de travail en Russie

Armen Abazyan, le directeur du Service de Sécurité nationale d’Arménie est à Moscou en visite de travail en Russie a indiqué le bureau du Service de Sécurité nationale à Erévan en indiquant « nous confirmons la nouvelle, Armen Abazyan est à Moscou. Nous ne pouvons néanmoins vous fournir plus de détails ».

Avec les accords sur le cessez-le-feu au Haut-Karabagh et le rôle essentiel de la Russie en parrainage de ces accords entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le rôle de Moscou est devenu indispensables et les relations arméno-russes ont opéré un net développement.

Krikor Amirzayan