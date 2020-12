La Russie et la Turquie sont les cautions des l’accord du 9 novembre affirme la diplomatie azérie

L’Azerbaïdjan note l’importance des rôles de la Russie et de la Turquie en tant que cautions de la paix au Haut-Karabagh a affirmé le ministère azéri des Affaires étrangères dans un communiqué repris par l’agence de presse russe RIA Novosti. « Il convient de signaler le rôle de la Russie et de la Turquie en tant que cautions de l’accord du 9 novembre qui créa une nouvelle réalité dans notre région, la Russie et la Turquie qui assureront la paix et la stabilité attendu depuis longtemps » a indiqué Bakou. Il est à noter que l’Azerbaïdjan met à égalité le rôle de la Turquie et de la Russie dans ce processus de maintien de la paix, alors que la Turquie n’est pas signataire de l’accord tripartite du 9 novembre. Mais Ankara dicte désormais à Bakou ses propres volontés…

Krikor Amirzayan