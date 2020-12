Gaguik Dzaroukyan a rencontré Nikol Pachinian pour lui dire qu’il devait démissionner au plus tôt

Gaguik Dzaroukyan le leader du parti politique Arménie Prospère (Parkavadj Hayastan) vient d’être reçu par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian aujourd’hui à Erévan. A l’issue de la rencontre Gaguik Dzaroukyan a donné quelques éléments de cette discussion avec Nikol Pachinian.

« Ma position n’a pas changé. Il a désiré me recontrer, je ne l’ai pas refusé et je l’ai rencontré. Ce que j’ai dit publiquement, je lui ai dit également. Je lui ai dit que dans la situation actuelle, la seule sortie possible est sa démission au plus tôt » a affirmé Gaguik Dzaroukyan. Il a également indiqué que pour toutes les autres questions sur cette rencontre, les journalistes devaient s’adresser à Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan