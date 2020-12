Conflit au Nagorny Karabakh : nouvel échange de prisonniers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont de nouveau procédé à un échange de prisonniers de guerre, un mois et demi après l’accord ayant mis fin à six semaines de combats meurtriers entre les deux pays pour le contrôle du Nagorny Karabakh.

Deux Azerbaïdjanais et quatre Arméniens sont rentrés dans leur pays sous la médiation de la Russie, a déclaré lundi à l’agence de presse Interfax le commandant des forces russes chargées du maintien de la paix au Nagorny Karabakh, Rustam Muradow. À la mi-décembre, cinquante autres prisonniers ont été échangés.

Les derniers combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Nagorny Karabakh ont débuté le 27 septembre et ont duré jusqu’au 9 novembre. L’Azerbaïdjan a récupéré une grande partie de la zone qu’il avait perdue au début des années 1990. Au total, plus de 4700 personnes sont mortes des deux côtés, pour la plupart des soldats.

Le cessez-le-feu avait déjà été rompu il y a plus de deux semaines. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées lors d’une fusillade dans un poste militaire du Nagorny Karabakh. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement de la nouvelle escalade.

AFP