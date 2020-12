Accident sur la route Goris-Kapan où un véhicule chute de 300 mètres dans un ravin, en le conducteur et son passager

Sur la route entre Goris et Kapan dans la région du Syunik au sud de l’Arménie suite à un accident de la circulation, deux personnes sont mortes hier soir peu après 20h30. Au kilomètre 10 de la route Goris-Kapan, un véhicule de marque Mitsubishi Montero conduite par Aharon Kh. Est sortie de la route pour tomber dans un ravin de 300 mètres en contrebas. Les secouristes arrivés peu avant 21 heures ont découvert dans le véhicule les corps sans vie de Karapet Y. et d’Aharon Kh. On ne connait pas la raison de cet accident. Selon certains témoins les deux victimes seraient des soldats des forces de paix. Une troisième personne qui aurait été à bord du véhicule est toujours recherchée.

Krikor Amirzayan