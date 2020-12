Le panneau de provocation de l’Azerbaïdjan placé au bord de la route nationale d’Arménie reliant Goris à Vorotan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie

Hier un panneau placé par les soldats azéris avec une carte et les couleurs de l’Azerbaïdjan avec l’inscription « Bienvenue en Azerbaïdjan » sur le bord de la route nationale d’Arménie entre Goris et le village de Vorotan a provoqué la colère des Arméniens qui fréquentent cette route. Le panneau a été en fin de journée couvert de peinture par des citoyens arméniens en colère. « Une provocation azérie » selon Arman Tatoyan le représentant des Droits de l’homme en Arménie qui a été alerté par des citoyens arméniens qui ont fait part de leur insécurité face à de telles manœuvres de provocation de l’Azerbaïdjan. A. Tatoyan a également fait part de nombreux drapeaux azéris placés à proximité du village arménien de Vorotan dans cette région du Syunil -le Zangezour- qui pose quelques problèmes lors du traçage frontalier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « Sur la carte du panneau placé sur le bord de la route, une large part de la région du Syunik figure en Azerbaïdjan » a affirmé Arman Tatoyan ce qui confirme cette nouvelle provocation de Bakou. Une entreprise de déstabilisation de la population arménienne du Syunik qui est dans la visée du couple maléfique turco-azéri car cette région arménienne barre la jonction entre le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan…

Krikor Amirzayan