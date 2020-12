Revue de la presse arménienne du 24 décembre 2020

Commentaire du MAE arménien sur les déclarations du Secrétariat de l’UNESCO et du MAE azerbaïdjanais/ Le porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE), Anna Naghdalyan, a commenté la question concernant la déclaration du Secrétariat de l’UNESCO (cf. revue du 23 décembre 2020) et la réaction de l’Azerbaïdjan qui a accusé l’UNESCO d’être partiale. « Je ne voudrais pas commenter les relations entre l’UNESCO et l’Azerbaïdjan, cependant, le contenu de la déclaration du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères sur la question n’était rien d’autre qu’une démonstration claire de la tentative de propagande du « whataboutisme » » a déclaré Naghdalyan rappelant que toutes les tentatives précédentes visant à impliquer l’UNESCO dans la préservation du patrimoine culturel dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh avaient été contrecarrées par l’Azerbaïdjan. Selon elle, la question de la préservation du patrimoine culturel a joué un rôle clé dans le contexte actuel du conflit du Haut-Karabakh et ceci a été reflété dans les récentes déclarations des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et des pays coprésidents ainsi que de la communauté internationale en général. « L’Arménie salue et est prête à soutenir la mise en œuvre de la mission d’enquête de l’UNESCO au Karabakh et dans les zones adjacentes dès que possible, ce qui contribuera aux efforts visant à préserver le patrimoine culturel dans les territoires qui sont tombés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan » a déclaré la porte-parole.

Des accusations sont portées contre le Maire de Kajaran/ Les forces de l’ordre ont arrêté le Maire de Kajaran, Manvel Paramazyan. Rappelons qu’il est parmi les Maires de la région de Syunik qui exigent la démission de Pachinian et soutiennent les manifestations antigouvernementales. Le Comité d’enquête l’a accusé d’enlèvement et d’agression violente. Selon le Comité, cinq autres personnes avaient été inculpées précédemment dans le cadre de la même affaire pénale. La police a arrêté quatre de ces hommes en mai, suscitant les protestations de centaines d’habitants de Kajaran (cf. revue du 26 mai 2020). Les enquêteurs avaient fouillé le domicile du Maire, mais ne l’avaient pas poursuivi à l’époque.

Un membre de l’opposition arrêté après avoir appelé à la violence contre Pachinian/ Le Comité d’enquête arménien a lancé une procédure pénale sur les appels publics à la violence apparente lancés par le Président du parti « Sécurité nationale », Garnik Isagulyan. Ce dernier avait déclaré que « le tireur de Nikol devrait recevoir le titre de héros national ou une récompense d’un million de dollars ». Isagulyan, qui a participé activement aux rassemblements de l’opposition exigeant la démission de Nikol Pachinian, a donc été arrêté mercredi.

Les figures de l’opposition convoquées aux interrogatoires/ Le représentant de l’organe suprême du parti Dachnak, Ishkhan Saghatelyan, le chef du parti « Patrie », Artur Vanetsyan, ont été invités par les forces de l’ordre pour des interrogatoires. Selon Vanetsyan, les organes d’enquête le convoquent délibérément à des entretiens aux heures des rassemblements de l’opposition. Saghatelyan a quant à lui déclaré que d’autres figures d’opposition avaient également été convoquées par les forces d’ordre et que plus tôt dans la journée les enquêteurs avaient visité Vazgen Manukyan, le candidat de l’opposition au poste du Premier ministre. « Les autorités essaient d’utiliser ces méthodes pour menacer, lancer des poursuites, détenir avec l’espoir de faire pression sur nous » a déclaré Saghatelyan.

Edmon Marukyan considère que le déploiement d’une base militaire russe assurera la sécurité du Syunik/Évoquant les craintes des habitants de la région du Syunik, le chef du parti de l’opposition parlementaire « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, a déclaré « le seul moyen d’apaiser ces craintes, de sauver le Syunik de la dépopulation et de préserver la région en tant qu’épine dorsale de l’Arménie est d’y déployer une base militaire russe ». Rappelons qu’il y a déjà une base militaire russe dans la ville de Gumri le long de la frontière fermée de l’Arménie avec la Turquie. Marukyan a fait valoir que cette base à Gumri a réussi à empêcher les « infractions » turques. Rappelons que les gardes-frontières russes ont déjà été déployés dans le Syunik (cf. revue du 19 au 21 décembre 2020). La presse rappelle que Marukyan et son parti sont pro-occidentaux et Marukyan avait critiqué dans le passé l’adhésion de l’Arménie à l’OTSC et l’UEE dirigées par la Russie. Marukyan s’est rendu à Moscou la semaine dernière dans le cadre d’un « voyage privé ». Il a nié mercredi toute connexion entre ce voyage et ses appels à une présence militaire russe plus forte en Arménie.

Sur les personnes portées disparues/ La presse rend compte des déclarations d’Artak Beglaryan, Ombudsman de facto du Karabakh sortant. Selon lui, une quarantaine de résidents civils du Haut-Karabakh sont toujours portés disparus et il est très probable que certaines de ces personnes aient été tuées. Beglaryan a déclaré qu’il espérait que la plupart de ces personnes disparues étaient retenues captives en Azerbaïdjan ou se cachaient dans des zones saisies par l’armée azerbaïdjanaise pendant la guerre et qu’elles rentreraient bientôt chez elles. Faisant écho aux déclarations des responsables arméniens (cf. revue du 17 décembre 2020, interview du MAE), Beglaryan a affirmé que Bakou détenait toujours des dizaines d’autres prisonniers et ne fournissait pas d’information sur eux. « Selon nos calculs, jusqu’à 40 000 personnes ont été laissées sans abri uniquement en raison des opérations militaires et de l’occupation des territoires due à l’accord politique » a déclaré Beglaryan. Son bureau a aussi publié un rapport intérimaire sur les cas de meurtres de civils au Karabakh par les forces armées azerbaïdjanaises.

Visite du Ministre des Situations d’urgence de Russie/ La presse rend compte de la visite du Ministre russe pour la défense civile, les urgences et l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles, Yevgeny Zinichev. Il a été reçu par le Premier ministre Nikol Pachinian qui a noté que le gouvernement arménien attachait de l’importance au développement continu de la coopération stratégique avec la Russie, soulignant le rôle clé de la Fédération de Russie dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. « Nous sommes intéressés par le développement de la coopération avec la Russie dans tous les domaines, y compris la sécurité, l’économie et la sphère humanitaire » a déclaré Pachinian. Zinichev a également rencontré son homologue arménien Andranik Piloyan qui l’a remercié pour le soutien russe. La Russie a déjà envoyé 290 tonnes d’aide humanitaire à l’Artsakh, 90 autres tonnes seront livrées dans un avenir proche.

L’ancien Ministre de la Défense apporte son soutien à Vazgen Manukyan/ L’ancien Ministre de la Défense, Seyran Ohanyan, a pris parole lors de la manifestation de l’opposition et a fait référence aux échecs de la récente guerre qui, selon lui, se reflètent dans la déclaration trilatérale, tout en insistant sur le fait que l’armée arménienne, le peuple et les généraux n’ont pas perdu. « Notre défaite a été le résultat d’un commandement incompétent. Je ne soulèverais pas cette question si je ne voyais pas nos échecs et nos défaites se poursuivre aujourd’hui » a déclaré Ohanyan prêtant son soutien à Vazgen Manukyan, le candidat de l’opposition au poste du Premier ministre.

Les collectivités locales françaises appellent à la reconnaissance du Karabakh/ La presse rend compte de la résolution du conseil municipal de Valence sur la nécessité de la reconnaissance du Karabakh par la France et la communauté internationale. Les médias rendent également compte d’une résolution similaire adoptée par Issy-les-Moulineaux. Le Conseil régional d’Occitanie a adopté une résolution exprimant son amitié et son soutien aux Arméniens du Karabakh, appelant le gouvernement français à faire des efforts diplomatiques et humanitaires, demandant au gouvernement français de reconnaître le Karabakh.

Les représentants du Comité d’enquête arménien ont rencontré leurs homologues russes/ Le président du Comité d’enquête d’Arménie, Hayk Grigoryan, a reçu le chef du département d’enquête militaire du Comité d’enquête de la Fédération de Russie dans le district militaire du sud, Sergey Arefev, et le procureur militaire du district militaire du sud de la Fédération de Russie, Sergey Kolomiets, qui sont en visite de travail en Arménie et au Karabakh. « Les parties ont attaché de l’importance à l’accroissement de l’efficacité de la coopération interinstitutionnelle, à la fourniture d’une aide juridique dans le cadre des affaires pénales en cas de besoin, ainsi qu’à la conduite d’enquêtes internationales et à l’échange d’informations opérationnelles dans de brefs délais » dit le communiqué sur la rencontre.

Autres développements/ Selon le MAE russe, les Ministres arménien et russe ont discuté des questions liées à la mise en œuvre de la déclaration du 9 novembre, ainsi que d’un certain nombre de questions d’actualité sur l’agenda bilatéral et international. L’Union européenne a informé le gouvernement arménien du versement de 24 millions d’euros supplémentaires sous forme de dons pour soutenir la lutte de l’Arménie contre la pandémie de COVID-19. L’alliance de l’opposition a appelé ses partisans à bloquer le bâtiment du gouvernement en amont de la dernière réunion du cabinet cette année.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France