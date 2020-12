Moissac. Christophe, le prof moissagais aux semelles de vent

Son Papa faisait tourner le globe terrestre, et Christophe devinait le nom des pays. Plus tard au collège, Madame Cabanié, qui enseignait l’histoire et la géographie, évoquait devant ses élèves ses nombreux voyages. « Ses diaporamas m’ont fait comprendre ce que je voulais faire, ce que je voulais être », évoque Christophe Squarcioni avec un brin d’émotion.

Il est ainsi devenu lui-même professeur « d’hist et géo », et grand voyageur. L’amour est lui-même vagabond avec son épouse acadienne rencontrée à l’université du Mirail à Toulouse (aujourd’hui Université Jean Jaurès), avec qui il a sillonné à de multiples reprises l’Amérique du Nord. Puis après la séparation, ce fut pour Christophe le cap vers l’Est, jusqu’aux confins de l’Europe et des ex-républiques soviétiques, et elles sont peu nombreuses ces contrées orientales où Christophe n’a pas encore posé son sac à dos. Il a particulièrement été subjugué par l’Arménie et le Haut-Karabagh, aujourd’hui tristement affectés par la guerre. Avec Christophe, véritable poète aux semelles de vent (pour évoquer le grand Rimbaud, même s’il se défend par pure modestie d’un tel parallèle), le chemin est celui du routard, émaillé de rencontres.

