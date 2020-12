En 2020 la fortune de Samvel Karapetyan le milliardaire arménien de Russie est passée de 5 milliards de dollars à 2,5 milliards

Le mensuel Forbes a publié la liste des 10 milliardaires Russes qui perdirent en 2020 une grande partie de leur fortune à cause notamment du coronavirus et de la baisse de la consommation. Et parmi ces 10 milliardaires figure l’Arménien Samvel Karapetyan la première fortune arménienne de Russie qui vit sa fortune diminuer de moitié en passant de près de 5 milliards de dollars à 2,567 milliards avec son groupe Tashir.

Mais en 2020 c’est la société pétrolière Lukoil et son directeur Vagit Alekberov (né à Bakou) 7e fortune de Russie -il détient 28% de Lukoil- qui perdirent le plus avec 4,082 milliards de dollars l’obligeant à licencier un personnel important.

Krikor Amirzayan