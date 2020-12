900 habitants du Haut-Karabagh ont reçu des soins médicaux qualifiés à l’hôpital de campagne du Ministère russe de la Défense

L’unité médicale spéciale du contingent russe de maintien de la paix continue de fournir une assistance à la population arménienne dans la ville de Stepanakert et dans d’autres villes du Haut-Karabagh.



Les soldats de la paix russes de l’unité médicale spéciale ont créé des équipes médicales multifonctionnelles pour fournir du travail sur le terrain aux médecins militaires au Haut-Karabagh. Au cours de la dernière journée, des médecins militaires russes ont fourni une assistance médicale à 21 habitants de la ville de Kagartsi.



Au total, plus de 900 habitants, y compris 120 enfants, du Haut-Karabagh ont reçu des soins médicaux qualifiés à l’hôpital de campagne du Ministère russe de la Défense.



Tous les citoyens ont reçu des consultations et des ordonnances nécessaires après examen par des thérapeutes qualifiés, des chirurgiens et d’autres spécialistes spécialisés dans un hôpital mobile.