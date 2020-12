Les militaires russes de la Région militaire Centre ont pratiqué une nouvelle méthode de protection des cibles contre les drones

Pour la première fois, des militaires russes des unités de défense aérienne de la Région militaire Centre ont mené l’exercice de lutte contre les véhicules aériens sans pilote avec des unités de guerre électronique et du renseignement radio. L’exercice s’est terminé hier sur le terrain d’entraînement de la région de Tcheliabinsk.

Au cours des actions pratiques dont certains provenaient de l’expérience acquise lors de la récente guerre du Karabakh, trois épisodes tactiques ont été pratiqués. Les équipes des complexes de renseignement radio ont trouvé les fréquences de contrôle des véhicules aériens sans pilote se préparant au décollage et ont transmis les données au poste de commandement.

Le rôle de l’ennemi conventionnel aérien a été joué par les véhicules aériens sans pilote « Tahion » et « Orlan-10 », simulant des cibles agissant à l’altitude extrêmement basse. Les coordonnées des cibles détectées ont été transmises aux équipages des véhicules de combat « Tor-M1 » et « Pantsir-S », qui ont détruit conditionnellement des cibles à l’altitude de 350 mètres à 3000 mètres et à une distance allant jusqu’à 12 kilomètres.

L’exercice a impliqué les équipages des stations « Pole-21 », « Zhitel », « Svet-KU », les équipes des machines TDA-3, les stations radar « Podlet-K1 » et « Niobi » et les systèmes « Tor- M1 »,« Pantsir-S », plus de 500 militaires et environ 50 unités de matériel militaire.