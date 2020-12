Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies facilite l’envoi par l’UGAB de fournitures Covid-19 et d’articles de secours en Arménie

Alors que les hôpitaux et les établissements de soins arméniens travaillent sans relâche pour soigner les blessés lors de la guerre d’Artsakh, le pays a atteint le niveau quatre des taux d’infection au coronavirus, selon le Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Avec plus de 150000 cas à l’époque, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, la plus ancienne et la plus grande agence au monde dédiée à mettre fin à la faim et aux crises humanitaires, a proposé à l’UGAB de coordonner la logistique de livraison de plusieurs séries de cargaisons à expédier de Liège en Belgique, supervisé par l’UGAB Europe, et reçu à Erevan par l’UGAB Arménie. La totalité des frais d’expédition est prise en charge gratuitement par le PAM Hub de Liège, tandis que les équipements de protection individuelle et les articles de secours liés à Covid ont été généreusement offerts par des membres de la communauté arménienne de Belgique.

« Le PAM est fier de s’associer à une organisation historique et de grande envergure comme l’UGAB. La nature même de l’UGAB - une organisation internationale de base si importante pour tous les Arméniens, marque un partenariat significatif avec le PAM », a déclaré Hien Adjemian, directeur des opérations au PAM Hub de Liège. « Nous sommes fiers de fournir des services qui permettent à l’UGAB d’atteindre plus de personnes et de faire une différence. La collaboration avec l’ONU est une étape vers le changement, et le PAM Liège Hub espère que cette expérience contribuera à une collaboration plus poussée », a fait remarquer Hien Adjemian.

L’initiative d’approvisionnement en cas de pandémie a débuté au début d’octobre 2020 et se poursuivra jusqu’à la mi-janvier. Les marchandises et le matériel ont été collectés, organisés et emballés par la communauté arménienne belge au Centre culturel arménien Hay Doun à Bruxelles, coordonné par sa présidente, Karen Tadevosian. Entre autres, un généreux bienfaiteur de la communauté arménienne belge, Nany Katcherissian, a, à lui seul, fait don de 614 kg de matériel d’équipement individuel (EPI) pour soutenir les professionnels de la santé en Arménie. Environ 42 827 kg (environ 43 tonnes) de fournitures seront livrés à l’UGAB Arménie pour mettre ces fournitures au service du peuple arménien. « Grâce au PAM et au soutien de nos volontaires belgo-arméniens, nous sommes en mesure de fournir des secours indispensables à nos héros de la santé et aux patients atteints de COVID-19 en Arménie », a déclaré Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB Europe.

L’UGAB Arménie a été chargée de récupérer la cargaison à l’aéroport de Zvartnotz à Erevan. L’envoi contenait une gamme de fournitures sanitaires et humanitaires, y compris, mais sans s’y limiter, des équipements EPI, des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des appareils d’anesthésie, des fauteuils roulants, des cannes médicales, du matériel orthopédique, des vêtements, des chaussures, des sacs de couchage, de la nourriture et des produits d’hygiène évalués à environ 490 301 $ US.

Une fois au sol, l’UGAB a distribué la cargaison comme suit : les EPI et les fournitures médicales ont été livrés directement au ministère arménien de la Santé. Les vêtements, les chaussures, les couvertures et les produits d’hygiène sont allés au ministère arménien des situations d’urgence. Et les 16 000 kg de nourriture resteront chez l’UGAB Arménie pour être distribués aux Arméniens nécessiteux à travers le pays.

« Ces envois du PAM ne pourraient pas être plus essentiels en ces temps critiques en Arménie. Nous reconnaissons également l’engagement des volontaires et du personnel de l’UGAB qui ont coordonné et collaboré pour garantir que cet effort international soit mis en œuvre avec soin, efficacité et transparence », a noté le président de l’UGAB Arménie, Vasken Yacoubian, ajoutant que l’UGAB s’est une fois de plus avérée être un partenaire fiable et compétent dans l’acheminement de l’aide humanitaire.