Aucune provocation ne peut perturber le processus d’échange de prisonniers, déclare le Médiateur arménien

Aucune provocation d’affrontements armés ne peut être une raison de perturber ou de suspendre les processus humanitaires les plus importants, en particulier le retour des prisonniers et des civils captifs et l’échange de corps, a déclaré le défenseur des droits humains arménien Arman Tatoyan dans un communiqué.

Il a appelé les organisations internationales à assurer la continuité et l’accélération d’une telle mission humanitaire et à exclure tout obstacle à son déroulement normal.

Voici le texte intégral de la déclaration :

Tard dans la nuit dernière, des médias azerbaïdjanais ont rapporté que les combats militaires avaient repris entre les forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises près du village de Togh dans la province de Hadrut (Azerbaïdjan : village d’Aghdam (Hakaku) dans le district de Khojavend). Des sources médiatiques azerbaïdjanaises ont également fait état de victimes des deux côtés. Les mêmes informations ont ensuite été diffusées par le Ministère de la défense de l’Azerbaïdjan.

2. Immédiatement après la publication de cette nouvelle, j’ai demandé au Ministère de la Défense d’Arménie et à l’Armée de Défense d’Artsakh des demandes officielles urgentes. Les deux agences ont fermement démenti ces informations, assurant que le régime de cessez-le-feu est strictement observé et que les unités militaires n’ont pris part à aucune opération dans la région. Ils ont également assuré qu’aucun incident d’urgence n’avait été signalé en rapport avec les unités de l’armée de défense.

3. En outre, la surveillance du Bureau du défenseur des droits de l’homme a révélé que vers 12 h 45, le 28 décembre, la chaîne de télégrammes iranienne « MiranPress », citant ses sources, a rapporté que l’incident dans la région de la Hadrout n’avait pas eu lieu entre l’Artsakh et Forces armées azerbaïdjanaises. Les militaires azerbaïdjanais se sont plutôt tirés dessus, ce qui a fait trois victimes.

4. En tant que défenseur des droits humains arménien, je souligne expressément qu’un processus humanitaire crucial est actuellement en cours en ce qui concerne la protection des droits humains. Cela concerne en particulier l’échange de corps de personnes tuées et le retour des prisonniers de guerre et des civils captifs.

5. Je préviens spécifiquement que toute provocation ou déclaration qui conduit à un conflit armé dans la période d’après-guerre ne peut pas perturber le processus de retour des prisonniers de guerre et des civils captifs et d’échange de corps.

6. Je rappelle qu’à titre de fait de base, il convient de prendre comme base que les dispositions de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, concernant le cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les hostilités, les parties se sont engagées à maintenir, ce qui n’a pas été contesté par l’autorité d’une partie.

7. Par conséquent, tout facteur, y compris des informations fausses publiées périodiquement sur les conflits armés par les sources azerbaïdjanaises ou toute provocation de conflit armé ne peut être une raison de perturber ou de suspendre le processus humanitaire le plus important, en particulier en ce qui concerne le retour des prisonniers de guerre et les captifs civils et l’échange de corps.

8. Par conséquent, j’appelle la communauté internationale et en particulier les organismes internationaux chargés de la protection des droits de l’homme, à prêter une attention scrupuleuse à la situation actuelle afin d’assurer la continuité et l’accélération d’une telle mission humanitaire ainsi que d’exclure tout obstacle à son déroulement cours normal.

9. Cette déclaration sera envoyée aux organismes internationaux compétents avec ma signature distincte.

10. Les questions liées à la protection des droits de l’homme et du droit humanitaire dans la période d’après-guerre continueront de retenir immédiatement l’attention du défenseur des droits de l’homme arménien.