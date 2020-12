L’Arménie et Chypre souhaitent élargir leur coopération

Le 28 décembre, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Ara Aivazian, a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de Chypre Nikos Christodoulides.

Les parties ont commandé la dynamique élevée des relations Arménie-Chypre dans des formats bilatéraux et multilatéraux, ont souligné la volonté mutuelle d’entreprendre des mesures pratiques visant à élargir et à enrichir l’agenda bilatéral.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de Chypre ont échangé leurs vues sur les questions de sécurité et de stabilité régionales. Evoquant l’agression militaire azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh, le Ministre Aivazian a hautement apprécié la position de principe et le soutien de Chypre amie au peuple d’Artsakh. Dans ce contexte, le Ministre Aivazian a également exprimé sa gratitude au Gouvernement chypriote pour l’assistance humanitaire fournie aux Arméniens d’Artsakh touchés par l’agression azerbaïdjanaise.