L’opposition rejette l’offre de Pachinian relative à un débat sur des législatives anticipées

S’il a balayé du revers de la main les appêls à la démission que lui lance avec insistance une opposition coalisée depuis l’accord de capitulation qu’il a signé le 9 novembre avec l’Azerbaïdjan, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a nuancé son attitude concernant son autre exigence, relative à la tenue de législatives’anticipées. Tout en dénigrant l’opposition, dont il affirmait qu’elle avait montré qu’elle n’avait pas le soutien d’une rue qui lui serait restée, à l’en croire, aussi favorable qu’aux heures fastes de la révolution de velours qui le porta au pouvoir en mai 2018, N.Pachinian s’est dit prêt, vendredi 25 décembre, à organiser de telles élections dès l’an prochain. Il en profitait pour rejeter une nouvelle fois l’appel à la démission lancé par l’opposition en martelant : “Je n’abandonnerai le poste de premier ministre que si le peuple en décide ainsi”, écrivait le premier ministre sur sa page Facebook. Un compromis dont il était prévisible qu’il ne pouvait être accepté par le » Mouvement de salut national », une coalition de 16 partis et groupes d’opposition constituée dans les jours qui ont suivi l’accord russo-arméno-azéri, dénoncé comme une « trahison ». cette coalition a d’ailleurs désigné à la fin novembre l’opposant historique Vasken Manoukian pour diriger un gouvernement intérimaire qui serait chargé d’organiser des législatives anticipées, seule garantie selon elle d’un scrutin équitable. Car si cette opposition éclectique, unie autour du seul rejet de la personne de Pachinian, jugé responsable de la guerre et de la défaite, n’a pu rassembler dans les rues d’Erevan et d’autres villes du pays les foules immenses qu’avait mobilisées au printemps 2018 l’actuel dirigeant arménien, qui semble la railler et la défier sur le terrain de la popularité, elle a la conviction que Pachinian ne peut être considéré comme l’homme de la situation, ou plutôt qu’il est coupable de cette situation et que le peuple l’évincera pour cela… si toutefois le pouvoir en place ne l’en empêche pas, en contrôlant le processus électoral. Sous les effets conjugués du covid et de la défaite, les Arméniens sont trop abattus pour se lancer dans un nouveau processus révolutionnaire, et l’opposition en a conscience, comme Pachinian d’ailleurs ! Aussi la coalition de partis d’opposition, campant sur ses positions, a rejeté sans surprise les propositions de consultations de Pachinian, tenues pour une “tentative de manipulation visant à détourner le peuple de la demande de démission du premier ministre”. Dans une déclaration publiée ce weekend, le « Mouvement de salut de la patrie » a affirmé que Pachinian avait perdu sa “légitimité morale et politique” avec la dernière guerre du Haut-Karabagh, “trahi nos intérêts nationaux” et ne saurait donc convoquer des élections démocratiques. Le collectif a une fois encore appelé à sa démission et à la formation d’un gouvernement intérimaire qui organiserait un tel scrutin d’ici un an. Répondant aux attaques de Pachinian sur la faible mobilisation du mouvement, il a fait valoir au contraire que les manifestations avaient contraint le premier ministre à évoquer la question de législatives anticipées, dont il ne voulait entendre paerler jusque là. De son côté, l’un des leaders du mouvement, Ishkhan Saghatelian, a désigné Pachinian comme “le mal incarné dans le pays”. “Il n’existe qu’une seule solution : sortir le traitre”, a-t-il déclaré. Le Parti Arménie lumineuse (LHK), l’une des deux formations d’opposition qui ne prend pas part au mouvement, a lui aussi réitéré son appel à la démission de Pachinian. Le leader du LHK, Edmon Marukian a affirmé que des élections anticipées seraient forcément tronquées si elles étaient organisées par l’actuel gouvernement. Pachinian a une fois encore attaqué l’opposition et ses demandes dans une interview retransmise par la chaîne de télévision publique dans la soirée de dimanche, en faisant valoir que toutes les élections qui s’étaient déroulées sous son mandat en Arménie avaient été justes et libres. Il n’a par ailleurs pas donné d’échéance précise quant à la tenue d’éventuelles élections, dans un contexte toujours plombé par l’épidémie de coronavirus, qui compromet sérieusement l’organisation d’un scrutin. Cela dit, elle n’avait pas empêché la guerre d’éclater, et de régler en 44 jours au profit de l’Azervaïdjan des questions non tranchées en 26 ans de négociations !