Un contingent russo-turc se met en place aux abords immédiats du Karabagh

C’était un des termes, et non des moins sensibles, de l’accord de cessez-le-feu arraché le 9 novembre par la Russie à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie, sous la pression de la Turquie qui manoeuvrait en coulisse, après avoir apporté une aide militaire decisive à l’armée de Bakou qu’elle avait encouragé à lancer l’offensive contre les Arméniens du Karabagh le 27 septembre… Associant des forces russes et turques, sur le modèle déjà éprouvé dans le nord de la Syrie, un centre de suivi du cessez-le-feu au Karabagh devrait être opérationnel dans la première semaine de 2021, et 25 membres des forces armées de Turquie se sont (...)