La poste arménienne a émis le 28 décembre deux timbres-poste dans la série « La faune et la flore d’Arménie »

Dans la série de « La faune et la flore d’Arménie », HayPost, la poste arménienne a procédé lundi 28 décembre 2020 à l’émission de deux timbres-poste sur les papillons et fleurs.

Le premier timbre-poste d’une valeur de 230 drams représente la fleur « Sardakir Meghvakir » (Orphys Apifera). Le second timbre-poste d’une valeur de 330 drams est dédié au papillon « Tomares de Romanov » (Tomares romanovi). La série est émise en 40 000 exemplaires. Elle est imprimée en France à l’imprimerie Cartor.

Krikor Amirzayan