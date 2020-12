Les pièces de plusieurs musées exposées dans les musées de l’Artsakh se trouvent en lieux sûrs en Arménie depuis la guerre

Dès les premiers jours de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan des pièces de quelques musées du Haut-Karabagh furent déménagées et mises en sécurité. Ainsi des musées d’histoire-géologie de Berdzor et de Stepanakert, du musée des tapis de Chouchi et du musée archéologique de Tigranakert, des pièces exposées furent mises en sécurité dans des lieux surs en Arménie. Indications de Nariné Khatchatouryan le vice-ministre de l’Education, de la culture et des sports d’Arménie. « Je ne peux pas vous dire où se trouvent ces pièces des musées de l’Artsakh, mais je peux vous assurer qu’elles sont en lieux sûrs » dit la vice-ministre.

Krikor Amirzayan