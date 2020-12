Après Gavar -près du lac Sevan- une nouvelle « Boite Tumo » (Tumo box) fut installée et inaugurée le 28 décembre dans la ville de Berd dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie, ville près de la frontière azérie. Cette seconde inauguration de la « Boite Tumo » des technologies du numériques et de l’information est la suite d’une série d’installations similaires qui seront effectuées en Arménie et en Artsakh, visant à développer l’activité des enfants et leur donner une formation.



A l’inauguration de la « Boite Tumo » de Berd était présent Hakob Arshakyan le ministre arménien des Technologies de l’information, Hayk Tchobanyan le gouverneur de la région de Tavouch, Nerces Yeritsyan le président-adjoint de la Banque Centrale d’Arménie ainsi que de nombreux enfants futurs utilisateurs de la « Boite Tumo ».

Krikor Amirzayan