Les chefs de la diplomatie arménienne et iranienne ont discuté de la coopération entre l’Arménie et l’Iran

Lundi 28 décembre, Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Discussions portant sur les « questions de coopération mutuelle ainsi que la situation dans la région » a indiqué la diplomatie arménienne dans un communiqué de presse. La stabilité régionale et la sécurité furent également abordées lors de l’entretien téléphonique entre Ara Ayvazyan et Mohammad Javad Zarif.

« Dans ce contexte, les perspectives de coopération visant à relever les nouveaux défis régionaux ont été présentées. Mohammad Javad Zarif a exprimé les condoléances de la partie iranienne pour les victimes de la guerre d’Artsakh et a adressé ses condoléances au peuple arménien. Les interlocuteurs ont souligné l’importance de renforcer encore les contacts et le dialogue mutuels à différents niveaux sur la base de l’amitié séculaire entre les deux peuples. La volonté mutuelle d’approfondir un partenariat étroit dans des formats bilatéraux et multilatéraux a été réaffirmée » a affirmé le communiqué du ministère arménien des Affaires étrangères.

Krikor Amirzayan