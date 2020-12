La Russie est vivement préoccupée par la réinstallation de mercenaires et djihadistes étrangers dans la zone de conflit du Haut-Karabagh en octobre et novembre

La Russie est sérieusement préoccupée par le transfert et l’installation des mercenaires et djihadistes étrangers vers la zone de conflit du Haut-KarabaGh en octobre et novembre a indiqué dans un message le ministère des Affaires étrangères de Russie. Message transmis lors de la participation de Sergueï Lavrov le chef de la diplomatie russe à la 8e réunion de planification stratégique russ-turc.

« Il est prévu de développer et de mettre en œuvre les réponses aux problèmes liés à la déclaration trilatérale du 9 novembre des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie sur le Haut-Karabagh. L’accent sera mis sur la réduction du risque de conflits potentiels et sur la fourniture d’une assistance humanitaire aux parties. La partie russe exprime sa vive préoccupation concernant le transfert de mercenaires étrangers vers la zone de conflit du Haut-Karabagh en octobre-novembre » indique le communiqué.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les pourparlers russo-turcs porteront principalement sur le règlement des activités du Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabagh.

« Nous considérons ce Centre comme un élément auxiliaire du règlement post-conflit, en plus de la mission de maintien de la paix russe et d’autres mesures. Les tâches du Centre, comme on le sait, incluent le suivi de la situation par des méthodes d’observation visuelle, en particulier la collecte, la synthèse et la vérification des données sur les violations par des drones » a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le centre de surveillance russo-turc du Haut-Karabagh entrera en service en janvier. Le 1er décembre, les détails techniques de la création d’un centre de surveillance conjoint turco-russe en Azerbaïdjan ont été réglés entre la Turquie et la Russie.

Krikor Amirzayan