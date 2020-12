4 prisonniers de guerre Arméniens libérés par l’Azerbaïdjan aujourd’hui sont arrivés en Arménie

Par l’intermédiaire de la Russie et de la Comité de la Croix Rouge internationale, 4 prisonniers de guerre Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan furent libérés et transférés en Arménie aujourd’hui a indiqué Tigran Avinyan le vice-Premier ministre sur sa page facebook.

« Les parents ont déjà été informés de leur retour et les soldats libérés se trouvent actuellement sous le contrôle indispensable des médecins et des psychologues qui réalisent leur travail de soutien » a indiqué Tigran Avinyan précisant que « la libération des prisonniers se poursuivra ».

Krikor Amirzayan