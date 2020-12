L’Azerbaïdjan diffuse de fausses informations liées à des combats entre Arméniens et Azéris au village de Togh dans la région de Hadrout démenties par l’Arménie

Hier soir un certain nombre de médias azéris faisaient état de combats entre soldats Arméniens et Azéris près du village de Togh non loin de Hadrout, ville arménienne au sud-est de l’Artsakh sous occupation azérie depuis la dernière guerre. Ces médias évoquaient des morts et des blessés dans les deux camps. Le ministère arménien de la Défense intervenait aussitôt en affirmant que ces nouvelles étaient fausses et qu’il n’y avait pas de combats à Togh et même ailleurs puisque le cessez-le-feu était respecté sur tout le territoire du Haut-Karabagh. Rappelons que le village de Togh est également sous occupation azérie. Le ministère arménien de la Défense signale une nouvelle fois la désinformation de Bakou et met en garde contre les fausses nouvelles régulièrement diffusées par l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan