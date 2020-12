Les menaces de guerre du directeur de l’institut azerbaïdjanais pour les « droits de l’homme »

Ahmad Shahidov, directeur de « l’institut pour la démocratie et les droits de l’homme de l’Azerbaïdjan » a diffusé hier un message sur Twitter menaçant l’Arménie d’une nouvelle guerre, alors que le cessez-le-feu signé par les parties et garantie par les forces d’interposition russes date d’un mois et demi seulement. Dans ce tweet, cet officiel déclare qu’une nouvelle guerre avec l’Arménie est cette fois-ci inévitable. « Cette fois la guerre aura lieu directement sur le territoire de l’Arménie » écrit-il. « L’Azerbaïdjan pourra y créé, poursuit-il, une zone de sécurité de 20 à 30 km, qui ne peut qu’être sur le territoire de l’Arménie ».

Ce tweet auquel a répondu Jean-Christophe Buisson (directeur adjoint du Figaro Magazine très actif sur la question de l’Arstakh) qui y voit l’expression de « l’impérialisme guerrier anti-arménien », s’inscrit dans la continuité des propos d’Ilham Aliev le jour de la « parade pour la victoire » : “Zanguezour, Gueuïtcha et Irevan [région d’Erevan] sont les terres historiques des Azéris. Depuis dix-sept ans, je répète que si l’Arménie ne nous rend pas nos terres, nous réglerons cette question par la voie militaire.”

Il confirme le plan panturc visant à annexer le sud de l’Arménie, comme première étape de l’anéantissement total du pays et parachèvement du génocide de 1915. Un projet rendu militairement possible par la défaite de la République du Haut-Karabakh, qui constituait jusqu’àlors un obstacle territoriale à sa réalisation. Il ne reste désormais plus que la région du Zanguézour, une bande de terre de 20 à 30 km de large, pour empêcher la jonction territoriale entre l’Azerbaïdjan la région du Nakhitchevan et la Turquie. Une telle agression sur le territoire de l’Arménie, porterait cependant le risque d’une généralisation du conflit et d’une intervention de la Russie qui est liée à l’Arménie par un pacte stratégique en cas d’attaque sur ses frontières.

Ahmad Shahidov- Human rights defender, Head of Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights pic.twitter.com/ZsWx9Ycqma — Re:public of Artsakh (@publicofartsakh) December 28, 2020