PHOTOS-Mgr Pargev Martirosyan a célébré hier le mariage arménien à Dadivank (Haut-Karabagh) en présence d’une centaine de fidèles

Hier nous apprenions qu’un mariage arménien fut célébré au complexe monastique de Dadivank se dans la région de Karvachar (Kelbadjar) au Haut-Karabagh mais se trouvant désormais en Azerbaïdjan transféré au terme des accords du 9 novembre. Dativank qui est surveillé et sécurisé par les soldats Russes chargés du maintien de la paix au Haut-Karabagh.

C’est l’archevêque de l’Artsakh, Pargev Martirosyan qui a célébré ce mariage au rite de l’Eglise arménienne. Il a béni et remercié les soldats russes chargés du maintien de la sécurité de ces lieux saints arménien de Dadivank, un joyau de la chrétienté arménienne en Artsakh.

La sainte-messe fut réalisée par le père Housik Smbatyan puis la cérémonie du mariage par Mgr Pargev Martirosyan qui a également après le mariage souhaité la Bonne année et la Sainte-Nativité aux plus de 100 fidèles qui étaient réunis au monastère de Dadivank.

Après la cérémonie de Dadivank, accompagné des forces russes, Mgr Pargev Martirosyan s’est rendu au monastère de Gandzasar un autre haut-lieu de la chrétienté arménienne en Artsakh.

Krikor Amirzayan