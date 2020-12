Les producteurs de vins et produits agricoles de l’Artsakh continueront leurs activité de production malgré la guerre

Malgré la guerre la production agricole de l’Artsakh continue. Sassoun Manoukyan est un producteur qui propose de nombreux produits de l’Artsakh. Les confitures ou les compotes de la région de Martakert, la vodka « Dadivank », le miel de la région de Karvachar (Kelbadjar), le vin de Karin Dag dans la région de Chouchi…La carte de l’Artsakh, avec des produits typiques des régions, ses goûts et ses odeurs sont proposées par la société de Sassoun Manoukyan. « C’est du miel sauvage, que nous avons récolté dans les forêts voisines du village de Vank, région de Martakert, à 2500 m d’altitude » dit ce producteur de l’Artsakh qui est né et a grandi dans le village de Haterk dans la région de Martakert. C’est dans son village qu’il a crée son entreprise familiale et avant la guerre il avait de grands projets de développement de sa société. Mais la guerre est passée par là…Mais il est bien décidé à continuer et faire prospérer l’activité de son entreprise pour également contribuer au développement de l’économie de l’Artsakh. Mais les difficultés restent nombreuses. Par exemple son miel qui provenait de la région de Karvachar (Kelbadjar) aujourd’hui passée aux mais de l’ennemi, il doit retrouver d’autres sources d’approvisionnement en miel de qualité. Tout comme le vin de Karin Dag du village arménien proche de Chouchi aujourd’hui occupé par l’Azerbaïdjan.

La famille d’Andreï Saryan produisait depuis 34 ans de la vodka dans le village de Medz Tagher dans la région de Hadrout au Haut-Karabagh, aujourd’hui une région également occupée par l’Azerbaïdjan. Andreï Saryan y a tout abandonné, ses terres, ses machines de production de la vodka et son usine…tout comme le stock de bouteilles de vodka. Il pense poursuivre ses activités à Erévan « jusqu’au retour dans nos territoires occupés par les Turcs azéris » dit-il.

Les producteurs de l’Artsakh restent actifs malgré les conséquences de la guerre.

Krikor Amirzayan