Pour les enfants de l’Artsakh, des enfants russes ont préparé et remus 1 200 jouets de Noël et 1 500 cartes de vœux

À l’école numéro trois de Stepanakert les soldats du contingent russe du maintien de la paix en Artsakh ont remis aux écoliers le fruit des collectes de solidarité récoltés par les enfants russes de l’association « Unarmia » qui ont organisé cette action « Unarmia pour les enfants du Haut-Karabagh ». Les enfants de 10 villes de Russie, Orenbourg, Krasnoïarsk, Zelenodonsk, Krasnodar, Novossibirsk, Kaluga, Bryansk, Moscou et sa région avaient participé à cette action.

Les enfants de Russie ont souhaité à leurs collègues du Haut-Karabagh le Nouvel An par téléconférence et les soldats russes leur ont remis 1 200 jouets de Noël et 1 500 cartes de vœux que les enfants russes avaient confectionné. Les soldats russes offrant quant à eux à chaque enfant un cartable et un sac à dos. Un très beau geste de solidarité envers les enfants de l’Artsakh qui souffrent des conséquences de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan le 27 septembre dernier.

Avec cette solidarité des enfants de Russie, les enfants de l’Artsakh se sentent moins seuls en cette fin d’année.

Krikor Amirzayan