Le Catholicos Karékine II de Sainte-Etchmiadzine : l’Eglise arménienne doit exprimer librement son avis

Sa Sainteté Karékine II de Sainte-Etchmiadzine dans un interview après la sainte-messe en l’église Sainte-Gayané (Sourp Gayané) d’Etchmiadzine a affirmé aux journalistes que beaucoup d’enfants du peuple arménien sont arrivés aujourd’hui à la conclusion que l’Eglise apostolique arménienne doit s’exprimer librement. Le Catholicos répondait ainsi à toutes les critiques reçues suite à sa prise de position politique, demandant la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Prenant à son compte de droit de la pise de position politique, le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine a affirmé « nous apprécions la position de nos enfants, la fidélité, l’amour et le dévouement envers l’Eglise apostolique arménienne »…

S.S. Karékine II a affirmé que « l’Eglise est mobilisée par les intérêts de notre nation, de notre patrie et sur les questions internationales elle exprime sa position et son avis, et cela ne doit pas être critiqué. L’Eglise doit exprimer librement sa position comme tout citoyen, et encore plus l’Eglise ».

Krikor Amirzayan