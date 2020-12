Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Corinne et Richard Zarzavatdjian en dédicace

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Dimanche 27 Décembre 2020 l’article « Corinne et Richard Zarzavatdjian en dédicace » de leur livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z ». Dédicace qui s’est déroulée dimanche 20 décembre à la librairie Notre Temps à Valence (Drôme) et qui fut un plein succès.

Krikor Amirzayan