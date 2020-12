Les enfants d’âge préscolaire d’Artsakh recevront 20 000 drams d’Arménie en tant que soutien social

Lors d’une réunion jeudi, le gouvernement arménien a approuvé la décision de fournir un soutien social du Nouvel An aux enfants d’âge préscolaire d’Artsakh.

Le ministre arménien du Travail et des Affaires sociales, Mesrop Arakelyan, a déclaré que l’assistance était fournie par la fourniture d’une assistance sociale unique avant le Nouvel An.

« Les bénéficiaires du programme seront les enfants inscrits en Artsakh, nés après le 1er janvier 2015. Dans le cadre du programme d’assistance, chaque enfant s’élèvera à 20 000 drams, qui seront émis la semaine prochaine et avant le Nouvel An dans les succursales de HayPost », a déclaré Mesrop Arakelyan.

Il a noté que l’idée de cet événement est venue des employés du ministère, et que son financement sera entièrement réalisé aux frais du Fonds pour les primes et les paiements supplémentaires.

De son côté, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a noté que, pour des raisons évidentes, il n’y aura pas d’événements du Nouvel An dans le pays, soulignant toutefois que peu importe la difficulté, il faut tout faire pour que les enfants ne soient pas privés des événements du Nouvel An.

« Autant que je sache, il y aura des représentations du Nouvel An dans les théâtres, c’est important et devrait être encouragé afin que le Nouvel An pour les enfants en vaille la peine », a déclaré Nikol Pashinyan.