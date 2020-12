L’indicateur d’activité économique de l’Arménie recule de 7,2% entre janvier et novembre

L’indicateur de l’activité économique en Arménie, selon les données préliminaires, a perdu 7,2% entre janvier et novembre 2020, par rapport à la même période un an auparavant, rapporte le Comité national des statistiques d’Arménie.

En novembre 2020, par rapport à novembre 2019, la baisse était de 10,3% et par rapport à octobre 2020 de 10,8%.

Selon les données présentées, entre janvier et novembre de cette année, la production industrielle du pays s’est élevée à 1832 milliards de drams, en baisse de 0,2% par rapport à la même période en 2019. En novembre 2020, par rapport à la même période en 2019, l’indicateur a diminué de 6,1% et en novembre par rapport à octobre 2020, il a augmenté de 4%.

La baisse la plus importante en onze mois a été enregistrée dans le secteur des services (hors commerce). La production industrielle en janvier-novembre 2020 s’élevait à 1548 milliards de drams (en baisse de 13,6%), tandis qu’en novembre par rapport à octobre, l’indicateur a diminué de 2,8% et de novembre 2020 à novembre 2019 de 18,6%.

Le secteur de la construction, avec 322 milliards de drams, a connu une baisse de 11,2% entre janvier et novembre 2020, par rapport à la même période un an plus tôt. Par rapport à octobre, en novembre, la croissance de la sphère était de 10% et par rapport à novembre 2019 de 2%.

Selon les données statistiques, le chiffre d’affaires du commerce intérieur en janvier-novembre 2020 s’élevait à 2 517 milliards de drams (baisse de 13,5%). Par rapport au mois précédent, en novembre 2020, l’indicateur a augmenté de 1% et par rapport à novembre 2019, il a diminué de 22%.

Le Comité national des statistiques indique que le PIB de l’Arménie au troisième trimestre de 2020 a enregistré une baisse préliminaire de 9,1% par rapport à la même période en 2019. Par rapport au trimestre précédent, le PIB du troisième trimestre a augmenté de 38,6%. Dans le volume nominal du PIB de l’Arménie au troisième trimestre de 2020 s’élevait à 1744,9 milliards de drams.

Plus tôt, Martin Galstyan, le président de la Banque centrale d’Arménie, a déclaré que d’ici la fin de 2020, le régulateur s’attend à une baisse de 7,2% du PIB du pays (auparavant, la prévision était de 4%, mais a été rétrogradée à 6,2%). Concernant les prévisions pour 2021, le président de la banque centrale a noté qu’une croissance est attendue, estimant qu’il était trop tôt pour signaler des chiffres. Il a ajouté que cet indicateur sera publié dans le rapport final de la banque centrale le 29 décembre.

Le FMI prévoit une baisse de 7,25% du PIB de l’Arménie d’ici la fin de 2020, et en 2021, la croissance du PIB est projetée à 1%.

Dans le budget de l’État arménien, la croissance économique pour 2020 était initialement projetée à 4,8%, mais plus tard, compte tenu des circonstances, elle a été révisée à la baisse avec - 6% à la fin de l’année, et selon les dernières prévisions, elle pourrait atteindre 7,9%.