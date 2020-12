L’Iran et l’Arménie conviennent d’étendre leur coopération énergétique à long terme

Lors d’une réunion entre une délégation iranienne dirigée par Amir-Hossein Zamaninia, vice-ministre iranien du pétrole et une délégation arménienne dirigée par Hakob Vartanian, vice-ministre arménien chargé de l’administration territoriale et des infrastructures, les deux parties sont parvenues à un accord sur l’expansion de la coopération énergétique à long terme rapporte le journal Tehran Times .

Après la réunion, Amir-Hossein Zamaninia a déclaré que les discussions sur certaines questions techniques de l’exportation de gaz et du troc de gaz contre électricité avaient été reportées à un proche avenir, après quoi un contrat à long terme sera signé.

Hakob Vartanian, pour sa part, a déclaré : « Nous négocions avec l’Iran depuis un an et demi au sujet de l’exportation de gaz et de l’extension de l’accord gaz contre électricité ; La réunion d’aujourd’hui a été l’une des négociations les plus constructives à cet égard. »

Soulignant que lors de la réunion, les points de base ont été convenus et la solution de certains petits points techniques a été reportée à un proche avenir, il a déclaré : « Les deux délégations à cette réunion ont essayé de prendre en compte les intérêts mutuels des deux pays. "

L’Iran et l’Arménie ont signé un accord de troc de gaz contre électricité en 2004, selon lequel, pendant une période de 20 ans, l’Iran exporterait du gaz vers l’Arménie pour être consommé par les centrales électriques du pays, et en retour, l’Iran importe de l’électricité d’Arménie. .

L’Arménie a commencé à importer du gaz d’Iran depuis la mi-2009.

L’Iran et l’Arménie coopèrent depuis des années dans le domaine des échanges de gaz et d’électricité, et les liens économiques et politiques réciproques se sont développés parallèlement à une augmentation des échanges.