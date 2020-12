Une formation médicale a été organisée avec les instructeurs sanitaires des postes d’observation

Dans le cadre de la formation au combat avec le personnel du contingent de maintien de la paix, des sessions de formation médicale ont été organisées sur la base d’une unité médicale spécialisée.



Environ 30 instructeurs sanitaires des postes d’observation ont pratiqué des méthodes pour arrêter divers saignements, ainsi que la procédure de réanimation d’urgence.



Au cours de la formation, les militaires ont montré des actions de chargement et de déchargement des blessés à l’aide de moyens improvisés et de systèmes de suspension pour évacuer les blessés du matériel militaire et des zones difficiles d’accès du terrain.



Des cours de formation au combat avec le contingent de maintien de la paix sont organisés régulièrement et visent à améliorer le niveau de formation professionnelle des militaires, à améliorer les compétences acquises et à maintenir les exigences établies en matière de capacité de combat des unités.