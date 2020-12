Les 2 hélicoptères du Service des urgences d’Arménie a réalisé 86 vols entre Erévan et Syunik lors de la guerre et sauvé des dizaines de vies de soldats

Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé a indiqué que lors de la dernière guerre en Artsakh, les 2 hélicoptères du Service de situations d’urgence de l’Arménie ont réalisé 86 vols entre Erévan et la région du Syunik au sud de l’Arménie durant la guerre en Artsakh, pour ramer dans les hôpitaux d’Erévan de dizaines de soldats et volontaires Arméniens blessés. La rapidité d’intervention et le transport sur ont sauvé la vie de nombreux soldats grièvement blessés.

Mis en place depuis quelques années, ces interventions par hélicoptère sur tout le territoire de l’Arménie pour ramener dans les hôpitaux de la capitale arménienne des blessés grave a sauver de nombreuses vie de citoyens en Arménie et en Artsakh.

Krikor Amirzayan