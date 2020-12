Lumineuse Arménie appelle à une enquête parlementaire sur la gestion de la guerre en Artsakh

Le parti d’opposition Lumineuse Arménie (LHK) a appelé à une enquête parlementaire sur les causes et les résultats de la récente guerre au Haut-Karabakh.

"Depuis la fin de la guerre avec le cessez-le-feu du 9 novembre, les questions les plus importantes qui préoccupent le peuple arménien sont : pourquoi la diplomatie n’a-t-elle pas réussi à empêcher la guerre, pourquoi la guerre a-t-elle éclaté et pourquoi avons-nous perdu ? », a décrété le leader du LHK, Edmon Marukian.

Son parti souhaite que ces questions soient traitées par un « groupe d’enquête » composé principalement de députés des trois groupes politiques représentés au Parlement arménien : le bloc au pouvoir Mon pas, le LHK et le parti d’opposition Arménie prospère (BHK).

Chacun d’eux nommerait quatre membres du groupe. Trois autres membres seraient nommés par d’autres forces qui ont terminé quatrième, cinquième et sixième aux élections législatives de 2018 et n’ont remporté aucun siège à l’Assemblée nationale. Ils comprennent le Parti républicain d’Arménie (HHK) et la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun).

"Le groupe doit travailler et tirer des conclusions concernant la période d’avant-guerre et la guerre », a souligné Marukian. « Les proches de nos héros, de nos soldats et tout le monde doivent savoir ce qui s’est passé… Tant que nous n’aurons pas répondu à ces questions, nous ne pouvons pas continuer notre vie et construire une Arménie forte. »

Mon pas, qui est dirigé par le Premier ministre Nikol Pachinian, et le BHK ont expliqué qu’ils discuteraient de la proposition de LHK et y répondraient. Le BHK, le Dashnaktsutyun et le HHK font partie d’une coalition de 17 partis d’opposition qui a organisé des manifestations antigouvernementales dans le but de forcer Pachinian à démissionner à cause de sa gestion de la guerre. Bien que le LHK de Marukian ne soit pas impliqué dans les manifestations, il a également blâmé l’administration de Pachinian pour la défaite de la partie arménienne dans la guerre de six semaines.

Le Premier ministre a rejeté à plusieurs reprises les demandes de démission de l’opposition. « Je me considère comme le premier responsable [de la défaite], mais je ne me considère pas comme le premier coupable », a-t-il commenté le 16 décembre au service arménien de RFE / RL.