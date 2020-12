La situation est calme au Haut-Karabagh selon le ministère russe de la Défense

La situation dans les zones contrôlées par les forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh (Artsakh) est calme selon le ministère russe de la Défense qui a publié un communiqué samedi.

Conformément aux tâches fixées, le contingent russe de maintien de la paix continue de contrôler la ligne de contact du Haut-Karabagh et surveille la situation du cessez-le-feu.

« La situation dans la zone de maintien de la paix est calme, aucune violation du cessez-le-feu ou provocation n’a été enregistrée. La force de maintien de la paix suit la situation dans 23 postes d’observation. Il y a une hotline 24 heures à Stepanakert pour recevoir les demandes de la population locale pour recueillir des données sur les militaires et les civils disparus. Au total, les soldats de la paix russes ont reçu plus de 540 appels et demandes. A l’heure actuelle, les forces russes de maintien de la paix a assuré le retour en toute sécurité de plus de 44 000 réfugiés sur le territoire du Haut-Karabagh » a déclaré le ministère russe de la Défense.

A ce jour, 423 bâtiments, 108 km de routes ont été inspectés, environ 9000 explosifs ont été trouvés et neutralisés, plus de 250 hectares ont été déminés. En coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et avec la participation des parties azérie et arménienne, les six groupes du centre continuent de rechercher et de remettre les corps des militaires tués. Avec la participation du contingent russe de maintien de la paix, des travaux de réparation sont en cours dans la région de Martouni afin de restaurer les infrastructures et les installations sociales. Avec l’aide des soldats de la paix, le système d’alimentation électrique a été restauré, plus de 20 km de lignes électriques furent réparés.

« La communication mobile et Internet sont à nouveau disponibles dans la région. Le gazoduc a été entièrement restauré et il y a à nouveau du chauffage dans les maisons d’habitation. Grâce au travail effectué, les conditions de vie nécessaires ont été créées dans 60 communes » a indiqué le ministère russe de la Défense.

Krikor Amirzayan