Les recherches des corps des soldats Arméniens disparus se poursuivent dans les régions de Fizouli, Hadrout et Zanguelan occupées par l’Azerbaïdjan

Les recherches de corps de soldats et volontaires Arméniens morts lors de la dernière guerre de l’Artsakh à Mataghis, Talich et Hadrout n’ont donné aucun résultat hier. Mais Hunan Tatevosyan le responsable de presse du Service des situations d’urgence de la République de l’Artsakh a indiqué que ces recherches continuaient hier dans les régions de Fizouli, Hadrout et Zanguelan, territoires de l’Artsakh occupés par l’Azerbaïdjan. Les dernières données font état de 1 073 corps de soldats, volontaires ou civils tués retrouvés depuis le cessez-le-feu du 10 novembre. Par ailleurs 7 soldats et 2 civils furent retrouvés vivants dans la zone de guerre aujourd’hui occupée par l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan