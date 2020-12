A Erévan 500 intellectuels Arméniens et Géorgiens ont analysé la situation dans la région du Sud-Caucase

Aujourd’hui samedi 26 décembre à a salle de la philharmonie Arno Babadjanian à Erévan, 500 intellectuels Arméniens et Géorgiens par vidéoconférence ont analysé la situation dans la région du Sud-Caucase. Le sujet était la situation crée dans la région suite aux conflits dont le plus récent est celui de l’Artsakh. Les participants ont souligné l’importance malgré ces conflits, de garder les leuens culturels entre les pays. Participaient à la rencontre Gaguik Manasyan le président de la Fédération des intellectuels d’Arménie, l’avocat Arbak Khatchatryan, le compositeur Aram Satyan, le réalisateur Tigran Khzmalyan ainsi que d’autres intellectuels. Du côté géorgien participaient le chef d’orchestre Georges Pahlevanyan, Alexandre Gvarishvili le membre du Conseil de sécurité de Géorgie et de nombreux intellectuels géorgiens.

Krikor Amirzayan