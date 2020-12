La mère du 13e champion du monde d’échecs Gary Kasparov est décédée.

Gary Kasparov a écrit à ce sujet sur son microblog Twitter. « Avec une grande tristesse, je partage la nouvelle du décès de ma mère, Klara Shagenovna Kasparova. Mon modèle, mon plus grand champion, mes sages conseils et la personne la plus forte que je connaisse. Je t’aime maman. », a écrit Gary Kasparov.

ARMENPRESS