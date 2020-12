Le Dauphiné Libéré (édition Drôme) : De retour d’Artsakh, ils témoignent : « Il y a un gros traumatisme, on se sent impuissant »

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition Drôme) du samedi 26 Décembre 2020 un article sur les quatre jeunes Arméniens de Valence et Lyon qui se sont rendus en Artsakh. « De retour d’Artsakh, ils témoignent : « Il y a un gros traumatisme, on se sent impuissant » écrit « Le Dauphiné Libéré ».

Ils se rendaient « dans un trou noir ». Et ils n’ont pas trouvé en Artsakh une lueur d’espoir. Les Drômois Christophe Deirdarian, Chris Bégot et Chanth Kirakossian, accompagné du Lyonnais Adrien Sage, sont rentrés. Les valises emplies de photos et d’histoires douloureuses. Suite de l’article à lire -pour les abonnés- sur le site du Dauphiné Libéré :

Krikor Amirzayan