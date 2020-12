Pashinian se dit prêt pour des élections anticipées en 2021

Le Premier ministre Nikol Pashinian s’est déclaré vendredi prêt à organiser de nouvelles élections parlementaires l’année prochaine et a proposé de négocier avec les principaux groupes politiques arméniens à cette fin.

« Je ne m’accroche pas au poste de Premier ministre, mais je ne peux pas non plus adopter une attitude négligente envers le pouvoir et le poste de Premier ministre qui m’a été confié par le peuple », a déclaré M. Pashinian dans une déclaration publiée sur Facebook. Le sort de ce poste et la poursuite de la direction politique du pays doivent être décidés par le peuple par la libre expression de sa volonté et je me considère comme le garant de cette libre expression de sa volonté« . »Je ne peux renoncer au poste de Premier ministre que si le peuple le décide« , a-t-il déclaré. »Si le peuple réaffirme sa confiance, je suis également prêt à continuer à diriger la République d’Arménie en ces temps difficiles. Il n’y a qu’une seule façon de répondre à ces questions : la tenue d’élections législatives anticipées« . »Sur cette base, j’invite les forces parlementaires et extraparlementaires intéressées à des consultations sur la tenue d’élections législatives anticipées en 2021", a conclu M. Pashinian.

Pratiquement tous les partis d’opposition arméniens ont blâmé M. Pashinian pour la défaite du côté arménien dans la récente guerre en Azerbaïdjan et ont exigé sa démission. Leurs demandes ont été soutenues par le président Armen Sarkissian, l’Église apostolique arménienne et de nombreuses personnalités publiques.

Une coalition d’opposition réunissant plus d’une douzaine de partis a organisé des manifestations anti-gouvernementales à Erevan et dans d’autres régions du pays afin de forcer Pashinian à céder le pouvoir à un gouvernement intérimaire. Ses dirigeants affirment que seul ce gouvernement doit organiser des élections rapides.

Citant ce qu’il a décrit comme une faible participation aux manifestations anti-gouvernementales continues, Pashinian a déclaré vendredi que la campagne de l’opposition n’a pas obtenu le soutien populaire et qu’elle est en train de s’essouffler.

Le Premier ministre, qui est en difficulté, a rejeté ces protestations comme une révolte des « élites » traditionnelles du pays qui ont perdu leurs « privilèges » après son arrivée au pouvoir en 2018.