Nikol Pashinyan invite les forces politiques à des consultations sur les élections législatives anticipées

Le Premier ministre Nikol Pashinyann a lancé une invitation aux forces parlementaires et extraparlementaires intéressées à des consultations sur la tenue d’élections législatives anticipées en 2021.

Cet appel intervient après des semaines de protestation demandant au Premier ministre de démissionner.

« Maintenant, il est déjà évident que le processus exigeant la démission du Premier ministre n’a pas reçu le soutien du peuple », a déclaré le Premier ministre Pashinyan dans un message sur Facebook.

Selon lui, l’opposition avait toutes les opportunités pour générer un soutien populaire autour de sa demande.

« Elle disposait d’énormes ressources financières, médiatiques et organisationnelles, elle avait de larges possibilités d’organiser des rassemblements et des manifestations, mais non seulement elle n’a pas réussi à recueillir le soutien populaire pour ses revendications, mais aussi le nombre de ses partisans a été réduit au minimum, le processus a tendance à s’estomper », a-t-il ajouté.

« Personne ne peut dire que nous avons conservé le pouvoir en utilisant la force brute. Au contraire, nous sommes accusés de douceur inutile », a ajouté le Premier ministre.

« Tout cela, cependant, ne change en rien l’engagement de notre équipe politique et mon engagement personnel à me tenir devant le peuple et à répondre au peuple. Je ne m’accroche pas au siège du Premier ministre, mais je ne peux pas non plus avoir une attitude insouciante envers le gouvernement, le poste de Premier ministre qui m’a été confié par le peuple », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon lui, « le sort de ce poste et la future direction politique du pays doivent être décidés par le peuple par la libre expression de sa volonté ».

« Et moi, en tant que Premier ministre arménien, je me considère comme le garant de cette libre expression de la volonté », a déclaré Nikol Pashinyan.

« Je suis également prêt à quitter le poste de Premier ministre suite à la décision du peuple. Et je ne peux quitter le poste de Premier ministre que par décision du peuple. Je suis également prêt à continuer à diriger la République d’Arménie en ces temps difficiles au cas où la confiance du peuple serait rétablie », a-t-il noté.

Nikol Pashinyan pense qu’il n’y a qu’une seule façon d’obtenir la réponse à toutes ces questions : organiser des élections législatives anticipées.

« Sur la base de ce qui précède, j’invite les forces parlementaires et extraparlementaires intéressées à des consultations sur la tenue d’élections parlementaires spéciales en 2021 », a-t-il conclu.

L’appel intervient après des semaines de protestation des forces de l’opposition, qui ont formé un mouvement de salut pour la patrie.

Seize forces parlementaires et non parlementaires ont choisi Vazgen Manukyan comme candidat au poste de Premier ministre pour diriger le pays pendant la période de transition et organiser des élections législatives anticipées.

Les manifestations ont été déclenchées par la signature de l’accord trilatéral entre le Premier ministre arménien, les présidents russe et azerbaïdjanais sur la cessation des hostilités au Haut-Karabakh.

La déclaration du 9 novembre a vu le déploiement de soldats de la paix russes dans la zone de conflit. Trois régions précédemment contrôlées par les forces de l’Artsakh ont été cédées à l’Azerbaïdjan.